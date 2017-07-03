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Хенесс: «„Баварии“ не нужен Верратти за 100 млн евро»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Санчес Алексис, Верратти Марко
Сегодня, 18:51 | Источник: As.com | Редакция: Роман Мельник

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не намерен платить крупную сумму на хавбека ПСЖ Марко Верратти и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса:

«Мы не будем платить 100 млн евро за Верратти и 25 млн евро за Санчеса. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, мы действительно должны серьезно потратиться, но давайте не доводить до абсурда».

Хенесс также отметил, что мюнхенский клуб продолжит практику подписания молодых футболистов.

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