Михайлович: «Против Доннаруммы настроено пол-Италии, это может подорвать его уверенность»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал ситуацию вокруг голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, чья эпопея с новым контрактом по-прежнему продолжается:

«Я не знаю деталей переговоров, поэтому просто скажу, что Джиджо очень силен, но он все еще молод, поэтому ему надо прибавлять, чтобы стать чемпионом. И делать это в составе клуба, где он вырос, где его любят - это поможет ему.

Переговоры затянулись. В возрасте 18 лет пол-Италии настроено против него, а это может подорвать вашу уверенность в собственных силах. На молодежном Евро мы не увидели привычного Джиджо.

Однако в истории есть одно „но“: Райола (агент игрока) не мать Тереза, но он хорошо знает свою работу. Все зависит от имеющихся предложений. Если „Реал“, „Барселона“ или другой топ-клуб предложит Доннарумме в два или три раза больше денег, чем ему готовы платить в „Милане“, то почему Джиджо должен говорить „нет“?»