Рульи: «Мне приятно, что „Наполи“ интересуется мной, но „Реал Сосьедад“ - мой дом»

Голкипер «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи прокомментировал информацию о том, что интерес к нему проявляет «Наполи»:

«Мне приятно, что „Наполи“ интересуется мной, ведь все аргентинцы знают, что там играл Марадона.

Но „Реал Сосьедад“ - мой дом, и я намерен побороться за место в завяке сборной Аргентины на чемпионате мира. Если Аргентина пробьется туда, то для меня это будет отличной возможностью. Держу в уме Мундиаль-2018. А это значит, что мне нужно играть постоянно, чтобы тренер видел меня в действии. Сан-Себастьян стал для меня вторым домом, играю тут уже на протяжении трех лет. Надеюсь остаться здесь на долгие годы».