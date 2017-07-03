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Рульи: «Мне приятно, что „Наполи“ интересуется мной, но „Реал Сосьедад“ - мой дом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Реал Сосьедад, Рульи Херонимо
Сегодня, 12:07 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи прокомментировал информацию о том, что интерес к нему проявляет «Наполи»:

«Мне приятно, что „Наполи“ интересуется мной, ведь все аргентинцы знают, что там играл Марадона.

Но „Реал Сосьедад“ - мой дом, и я намерен побороться за место в завяке сборной Аргентины на чемпионате мира. Если Аргентина пробьется туда, то для меня это будет отличной возможностью. Держу в уме Мундиаль-2018. А это значит, что мне нужно играть постоянно, чтобы тренер видел меня в действии. Сан-Себастьян стал для меня вторым домом, играю тут уже на протяжении трех лет. Надеюсь остаться здесь на долгие годы».

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