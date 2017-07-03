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Ди Франческо: «Тотти почти наверняка останется в „Роме“ на посту директора»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Рома, Ди Франческо Эусебио , Тотти Франческо
Сегодня, 16:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Новый главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сообщил, что бывший капитан команды Франческо Тотти останется в клубе на управленческой должности:
«Тотти почти наверняка останется в „Роме“ на посту директора.
В последнее время мы с ним часто общаемся. Я буду счастлив, если он будет рядом с командой, ведь для клуба он очень ценен.
Кончено, тренировать буду я, но Тотти хорошо знает внутреннюю кухню, поэтому он смог бы стать отличным посредником между мной и теми игроками, о которых я пока знаю не много».
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