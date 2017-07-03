Ди Франческо: «Тотти почти наверняка останется в „Роме“ на посту директора»

Новый главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сообщил, что бывший капитан команды Франческо Тотти останется в клубе на управленческой должности:

«Тотти почти наверняка останется в „Роме“ на посту директора.

В последнее время мы с ним часто общаемся. Я буду счастлив, если он будет рядом с командой, ведь для клуба он очень ценен.

Кончено, тренировать буду я, но Тотти хорошо знает внутреннюю кухню, поэтому он смог бы стать отличным посредником между мной и теми игроками, о которых я пока знаю не много».