Кейлор Навас: «Роналду просто не может уйти из „Реала“»

В последнее время интересующиеся футболом люди все чаще говорят о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Реал». Голкипер «сливочных» Кейлор Навас надеется, что португалец останется:

«Общался ли я с Роналду, чтобы уговорить его остаться? Да нет, я не говорил с ним. Подобные вопросы меня не касаются.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы он всегда оставался моим партнером по команде. Это игрок, который просто не может уйти. Надеюсь, что он действительно не уйдет и останется с нами на многие годы.

Хочу ли я закончить карьеру в Мадриде? Будет сложно, но нет ничего невозможного. Я мечтаю по-прежнему наслаждаться всем этим и надеюсь, что смогу играть в „Реале“ до конца. Вот такая моя мечта».

Сам Роналду пока не желает говорить о своем будущем.