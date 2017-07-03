Рейтинг@Mail.ru

Кейлор Навас: «Роналду просто не может уйти из „Реала“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Навас Кейлор, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:13 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

В последнее время интересующиеся футболом люди все чаще говорят о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Реал». Голкипер «сливочных» Кейлор Навас надеется, что португалец останется:

«Общался ли я с Роналду, чтобы уговорить его остаться? Да нет, я не говорил с ним. Подобные вопросы меня не касаются. 

Конечно, мне бы хотелось, чтобы он всегда оставался моим партнером по команде. Это игрок, который просто не может уйти. Надеюсь, что он действительно не уйдет и останется с нами на многие годы.

Хочу ли я закончить карьеру в Мадриде? Будет сложно, но нет ничего невозможного. Я мечтаю по-прежнему наслаждаться всем этим и надеюсь, что смогу играть в „Реале“ до конца. Вот такая моя мечта».

Сам Роналду пока не желает говорить о своем будущем.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:54 Терри: «Я не мог играть против „Челси“, поэтому выбрал Чемпионшип» 7
16:27 Ди Франческо: «Тотти почти наверняка останется в „Роме“ на посту директора» 4
12:07 Рульи: «Мне приятно, что „Наполи“ интересуется мной, но „Реал Сосьедад“ - мой дом» 0
11:51 Михайлович: «Против Доннаруммы настроено пол-Италии, это может подорвать его уверенность» 9
09:51 Кейлор Навас: «Я буду сражаться до смерти за место в воротах „Реала“» 17
09:20 Рауль Хименес: «Переход в Премьер-Лигу? Я ничего не исключаю» 1
08:59 Гинтер: «Сборная Германии с нетерпением ждёт 2018 года, чтобы снова приехать в Россию» 11
08:26 Горецка: «Кубок Конфедераций был организован на высочайшем уровне» 7
00:18 Дзофф: «Доннарумма хорошо впишется в любой топ-клуб, но позже» 5
Вчера
19:44 Андре Силва: «У Португалии тоже есть претензии к арбитру» 4
все материалы по этой теме
Турниры