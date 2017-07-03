«Краснодар» продал около 10 тысяч абонементов на следующий сезон

Директор по продажам и спортмаркетингу ФК «Краснодар» Вадим Воинов подвел итоги прошлых сезонов РФПЛ и рассказал о продажах абонементов на следующий:

«Если говорить в целом о динамике, то средняя посещаемость матчей РФПЛ выросла с 11 тысяч в сезоне 15/16, до 17 тысяч в сезоне 16/17, при этом средняя посещаемость матчей РФПЛ, проведенных на новом стадионе – 22 тысячи человек. Мы довольны этими показателями, но прекрасно понимаем, что их можно и нужно улучшать.

На сегодняшний день, почти за месяц до первого матча на нашем стадионе, мы продали уже около 10 тысяч абонементов. И я очень рад, что большая часть купивших, это владельцы абонементов прошлого сезона, которые воспользовались своим приоритетом при покупке годовых карт на новый сезон.

Кстати, пойдя навстречу пожеланиям наших болельщиков, мы внесли некоторые изменения в структуру сервисов стадиона. В частности, разделили по ценовым категориям VIP-секторы – на западной трибуне, как и в прошлом сезоне, в стоимость абонемента в VIP-сектор входит пользование рестораном. Центральные места здесь можно приобрести за 42 тысячи рублей, места чуть сбоку от центра – за 40.

На восточной трибуне аналогичные сектора с местами повышенной комфортности теперь называются „Бизнес“ и абонементы в них стоят соответственно 18 и 15 тысяч рублей, а билеты на отдельный матч – 1200 и 1000 рублей».

В данный момент краснодарский коллектив продолжает сбор в Австрии.