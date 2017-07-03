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Йоахим Лёв: «Мы заслужили Кубок Конфедераций»

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Лёв Йоахим
Сегодня, 00:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над сборной Чили (1:0) в финале Кубка Конфедераций-2017.

«Горжусь этой командой. Они вместе всего несколько недель, и на каждой тренировке мы учились чему-то новому. Парни очень хотели этой победы и, думаю, заслужили Кубок Конфедераций. Понятно, что сегодня нам приходилось отбиваться по полной. Чилийцы – жесткие игроки, и во второй половине все стали бегать вдвое быстрее. Мы пытались играть на контратаках, дрались за каждый метр, чтобы сохранить эти 1:0. И у нас это получилось. Это просто волшебный матч для наших молодых игроков. Да, международного опыта у них особо нет, но мы нацелились! Вы ведь тоже были поражены, правда?» - сказал Лев.

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