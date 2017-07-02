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«Краснодар» победил «Вииторул»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Краснодар, Вииторул
Сегодня, 20:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Краснодар» во время своего австрийского сбора встретился с румынским «Вииторулом». «Быки» одержали довольно уверенную победу над своим соперником. Дебютным голом отметился новичок «Краснодара» Вандерсон.

«Краснодар» - «Вииторул» - 3:1 (1:1)
Голы «Краснодара»: Гранквист 13 (пен), Вандерсон 52, Уткин 54.

«Краснодар» (1 тайм): Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Янбаев, Каборе, Жигулёв, Перейра, Классон, Жоаозиньо, Комличенко.

«Краснодар» (2 тайм): Синицын, Ивашин, Жиров, Налдо, Петров, Грицаенко, Уткин, Подберёзкин, Вандерсон (Сулейманов 74), Лаборде, Комличенко (Игнатьев 67).

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