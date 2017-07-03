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Клаудио Браво: «Мы играли сердцем»

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Браво Клаудио
Сегодня, 00:51 | Источник: FIFA.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво прокомментировал поражение от сборной Германии (0:1) в финале Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Браво получил «Золотую перчатку» по итогам турнира.

«Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно - никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы», - сказал Браво.

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