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Клаудио Браво: «Мы играли сердцем»
Сегодня, 00:51 | Источник: FIFA.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво прокомментировал поражение от сборной Германии (0:1) в финале Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Браво получил «Золотую перчатку» по итогам турнира.
«Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно - никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы», - сказал Браво.
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