Клаудио Браво: «Мы играли сердцем»

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво прокомментировал поражение от сборной Германии (0:1) в финале Кубка Конфедераций-2017. Напомним, что Браво получил «Золотую перчатку» по итогам турнира.

«Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно - никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы», - сказал Браво.