Марк-Андре тер Штеген: «Игра была равной»

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над сборной Чили (1:0) в финале Кубка Конфедераций-2017.

«Выиграть сегодняшний матч и турнир в целом – большое удовольствие. Это очень важно для нас. Мы добились очень многого и, по-моему, заслужили победу. Хотя игра была равной. Думаю, эта победа – не только наша, но и немецких болельщиков. Это действительно молодая команда. Еще после первой игры я говорил, что мы молоды, но хороши. Все хотят выиграть, выкладываемся, есть мечта, мы все вместе к ней стремимся. Теперь мы всегда будем играть как единая команда», - сказал тер Штеген.