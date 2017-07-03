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Марк-Андре тер Штеген: «Игра была равной»

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Тер Штеген Марк-Андре
Сегодня, 00:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над сборной Чили (1:0) в финале Кубка Конфедераций-2017.

«Выиграть сегодняшний матч и турнир в целом – большое удовольствие. Это очень важно для нас. Мы добились очень многого и, по-моему, заслужили победу. Хотя игра была равной. Думаю, эта победа – не только наша, но и немецких болельщиков. Это действительно молодая команда. Еще после первой игры я говорил, что мы молоды, но хороши. Все хотят выиграть, выкладываемся, есть мечта, мы все вместе к ней стремимся. Теперь мы всегда будем играть как единая команда», - сказал тер Штеген.

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