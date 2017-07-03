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Названы претенденты на звание автора лучшего гола Кубка Конфедераций
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Фабиан Марко, Демирбай Керем, Силва Андре, Замбо Ангисса Андре-Франк, Хименес Рауль, Куарежма Рикарду
Сегодня, 21:00 | Источник: FIFA.com | Редакция: Роман Мельник
Кубок Конфедераций-2017 закончился триумфом сборной Германии. Международная федерация футбола подводит итоги турнира опросом, в котором предлагает принять участие всем желающим. Определяется самый красивый гол соревнования.
В список претендентов попали: Марко Фабиан (Германия - Мексика), Керем Демирбай (Германия - Камерун), Андре-Франк Замбо Ангисса (Камерун - Австралия), Андре Силва (Новая Зеландия - Португалия), Рауль Хименес (Мексика - Новая Зеландия) и Рикарду Куарежма (Португалия - Мексика)
Проголосовать за лучший гол и посмотреть его в записи вы можете здесь.
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