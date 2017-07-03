Названы претенденты на звание автора лучшего гола Кубка Конфедераций

Александр Чистяков Кубок Конфедераций за 15 минут ​Не смогли уделить внимание Кубку Конфедераций или осознанно проигнорировали турнир? «Соккер.ру» дает уникальную возможность узнать все самое важное о КК-2017. Комментариев: 4

Александр Чистяков Чему нас научила победа Германии? Перед Кубком Конфедераций к Леву были вопросы из-за состава Бундесманшафт, но победа на турнире вызывает уважение и восхищение. «Соккер.ру» пытается добраться до сути. Комментариев: 19