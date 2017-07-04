Таски: «Топ-клубы сделают всё, чтобы отнять у „Спартака“ титул, но мы его отстоим»
Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил надежду, что клуб защитит свой чемпионский титул в предстоящем сезоне.
«Мы тренируемся очень напряженно, подготовка к стартам в разных турнирах идет успешно. Мы заслуженно стали чемпионами России, а теперь хотим улучшить то, чего добились в прошлом сезоне.
Нам предстоит много игр, но, с другой стороны, у нас, на мой взгляд, собраны хорошие кадры, которые в данном случае смогут получить свое игровое время. Особенно радостно, что мы сможем принять участие в Лиге чемпионов, где далеко не всем из нынешнего „Спартака“ пришлось поиграть.
Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул, вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, мы сможем его отстоять».
Напомним, ранее Таски связывали с интересом «Трабзонспора».
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Вы третий клуб чемпионата России,с бюджетом больше чем у Спартака и цска вместе взятых.Так что восседайте на бронзовом унитазе и доказывайте,что вы чего то стоите.
Топ-клубов нет.
Есть топ-клубище (Зенит). К третьему месту уже второй сезон никого не подпускает. Зверюга.
И есть топ-клубик (ЦСКА). Почти без болельщиков. Никак арену свою заполнить не может.