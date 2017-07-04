Таски: «Топ-клубы сделают всё, чтобы отнять у „Спартака“ титул, но мы его отстоим»

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил надежду, что клуб защитит свой чемпионский титул в предстоящем сезоне.

«Мы тренируемся очень напряженно, подготовка к стартам в разных турнирах идет успешно. Мы заслуженно стали чемпионами России, а теперь хотим улучшить то, чего добились в прошлом сезоне.

Нам предстоит много игр, но, с другой стороны, у нас, на мой взгляд, собраны хорошие кадры, которые в данном случае смогут получить свое игровое время. Особенно радостно, что мы сможем принять участие в Лиге чемпионов, где далеко не всем из нынешнего „Спартака“ пришлось поиграть.

Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул, вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, мы сможем его отстоять».

Напомним, ранее Таски связывали с интересом «Трабзонспора».