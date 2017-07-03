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Халк: «Санкт-Петербург заслужил такую отличную арену»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Халк
Сегодня, 21:09 | Источник: FIFA.com | Редакция: Роман Мельник

Бразильский нападающий Халк принял участие в церемонии закрытия Кубка Конфедераций. На следующий день футболист поделился впечатлениями от финального матча и от турнира в целом:

«Это была замечательная игра на отличном стадионе. Обе команды были достойны принять участие в финале, и матч вышел зрелищным. Мои симпатии были на стороне сборной Чили, все-таки это южноамериканская сборная. Чилийцы могли забить, и не раз, но не повезло. В итоге Германия сыграла лучше и заслуженно взяла верх, хотя у нее был очень молодой состав на этом турнире.

Я хорошо знаю чилийских футболистов, не раз против них играл. У Чили очень сильная сборная, которая всегда играет в атакующий футбол, создавая множество моментов. В первом тайме чилийцы выглядели лучше. Германия все время защищалась, но после пропущенного в результате ошибки обороны гола, игра пошла по плохому для Чили сценарию.

Я благодарен FIFA за приглашение принять участие в церемонии закрытия турнира. Это был особенный день для меня. Стадион великолепный! Рад, что побывал на нем. Думаю, всем футболистам на таком стадионе играть одно удовольствие. Санкт-Петербург заслуживает такую отличную арену, с чем я поздравляю город. Думаю, „Зениту“ будет на нем сопутствовать удача.

Южноамериканские болельщики очень любят футбол, активно поддерживают свои сборные, ездят за ними по всему миру. Думаю, их привлек не только футбол, а Россия и Санкт-Петербург. Для них это возможность приехать и поближе узнать эту страну. То же касается болельщиков других команд. Россия – замечательная страна, которая тепло принимает гостей. Несомненно, бразильцев на чемпионате мира 2018 тоже будет очень много. Это самый большой турнир, на котором будет лучший футбол, турнир, который пройдет в красивейших городах России на прекрасных стадионах».

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