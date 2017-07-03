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ПСЖ подписал контракт с Дагба
Сегодня, 19:52 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Воспитанник ПСЖ Колин Дагба подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 18-летний франко-бельгийский защитник ранее играл в молодежной команде парижан, а теперь будет заниматься с основной. Контракт с ним рассчитан до 2020 года.
Ранее ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом.
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