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ПСЖ подписал контракт с Дагба

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Контракты, ПСЖ, Дагба Колин
Сегодня, 19:52 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Воспитанник ПСЖ Колин Дагба подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 18-летний франко-бельгийский защитник ранее играл в молодежной команде парижан, а теперь будет заниматься с основной. Контракт с ним рассчитан до 2020 года.

Ранее ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом.

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