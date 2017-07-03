ПСЖ подписал контракт с Дагба

Воспитанник ПСЖ Колин Дагба подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 18-летний франко-бельгийский защитник ранее играл в молодежной команде парижан, а теперь будет заниматься с основной. Контракт с ним рассчитан до 2020 года.

Ранее ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом.