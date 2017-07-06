Зидан дал добро на продажу Хамеса Родригеса

«Реал» продаст полузащитника Хамеса Родригеса, если ему удастся заполучить Дани Себальоса из «Бетиса», над трансфером которого ведется работа. По данным источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже сообщил руководству клуба, что колумбийца можно продавать, поскольку им интересуются команды из Англии, Франции и Италии. Сам Хамес недоволен своей игровой практикой в «Реале».