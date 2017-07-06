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Зидан дал добро на продажу Хамеса Родригеса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 13:41 | Источник: As.com | Редакция: Сергей Иванов

«Реал» продаст полузащитника Хамеса Родригеса, если ему удастся заполучить Дани Себальоса из «Бетиса», над трансфером которого ведется работа. По данным источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже сообщил руководству клуба, что колумбийца можно продавать, поскольку им интересуются команды из Англии, Франции и Италии. Сам Хамес недоволен своей игровой практикой в «Реале».

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