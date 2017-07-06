Агент Жоржиньо: «„Арсенал“ не связывался со мной»

Агент полузащитника «Наполи» Жоржиньо Жоау Сантос прокомментировал слухи о том, что неаполитанцы отказались отпустить игрока в «Арсенал».

«„Арсенал“? Со мной никто не связывался. Жоржиньо хорошо в „Наполи“, очевидно, что кто-то им интересуется, но клиент думает только о неаполитанцах. В его контракте нет пункта с суммой отступных. Так что только руководство „Наполи“ определяет, сколько хочет выручить за игрока».