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МЮ заплатит за Лукаку 75 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 12:13 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, которого сделал одной из главных целей этого лета. По данным источника, МЮ согласился заплатить за бельгийца 75 млн фунтов стерлингов. После подписания Лукаку МЮ перестанет пытаться купить у «Реала» Альваро Морату.
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Кстати, хотелки игроков тоже учитываются. Спроси у того же Аршавина - ну вцепился он в лондонскую лавку за энную сумму, и хрен куда удалось "бычка" сбыть ) пока весь контракт не истёк по срокам...
Весит 94 кг. 75/94=0.79 ляма за кило лукакятины))))
Мората и Лукаку - совершенно разностилевые напы. То бишь этот чудо-тренер опять подбирает игроков не под концепцию, а лишь бы расчехлиться )
раз не ценили не выпускали - ушел . Пришел опять тоже самое ... жаль таких парней