МЮ заплатит за Лукаку 75 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, которого сделал одной из главных целей этого лета. По данным источника, МЮ согласился заплатить за бельгийца 75 млн фунтов стерлингов. После подписания Лукаку МЮ перестанет пытаться купить у «Реала» Альваро Морату.