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МЮ заплатит за Лукаку 75 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Лукаку Ромелу
Сегодня, 12:13 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, которого сделал одной из главных целей этого лета. По данным источника, МЮ согласился заплатить за бельгийца 75 млн фунтов стерлингов. После подписания Лукаку МЮ перестанет пытаться купить у «Реала» Альваро Морату.

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