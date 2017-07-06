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«Марсель» и «Лион» претендуют на Эль-Хаддади
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лион, Марсель, Барселона, Эль-Хаддади Мунир
Сегодня, 08:37 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, отказавшийся переходить в «Зенит», может оказаться во Франции. Интерес к 21-летнему игроку проявляют «Марсель» и «Лион». Оба французских клуба готовы заплатить 10 млн евро за игрока. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Валенсию», а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.
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Ну, если Алькасер будет играть хотя бы так, как в последних матчах уже прошлого сезона, то, собственно, отряд и не заметит потери бойца. Разве что Пако подороже выходит, но так и если заиграет, может стать а-ля второй Алексис Санчес.