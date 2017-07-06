«Марсель» и «Лион» претендуют на Эль-Хаддади

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, отказавшийся переходить в «Зенит», может оказаться во Франции. Интерес к 21-летнему игроку проявляют «Марсель» и «Лион». Оба французских клуба готовы заплатить 10 млн евро за игрока. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Валенсию», а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.