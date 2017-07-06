Нето просит «Ювентус» отпустить его в «Валенсию»

Вратарь «Ювентуса» Нето хочет перейти в «Валенсию». Он попросил об этом руководство туринского клуба, объявив о достижении договоренности с «Валенсией». При этом «Ювентус» хочет выручить за экс-вратаря «Фиорентины» 10 млн евро. За два года в качестве дублера Джанлуиджи Буффона Нето провел 11 матчей в Серии А.