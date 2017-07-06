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Нето просит «Ювентус» отпустить его в «Валенсию»
Сегодня, 08:56 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Ювентуса» Нето хочет перейти в «Валенсию». Он попросил об этом руководство туринского клуба, объявив о достижении договоренности с «Валенсией». При этом «Ювентус» хочет выручить за экс-вратаря «Фиорентины» 10 млн евро. За два года в качестве дублера Джанлуиджи Буффона Нето провел 11 матчей в Серии А.
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