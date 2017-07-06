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ПСЖ выставил Бен Арфа на трансфер
Сегодня, 10:55 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
ПСЖ объявил полузащитнику команды Атему Бен Арфа, что тренерский штаб на него не рассчитывает. Француз не входит в планы Унаи Эмери, поэтому будет продан этим летом. На него есть ряд претендентов, хотя сам футболист хотел бы остаться в Париже. Контракт 30-летнего Бен Арфа с ПСЖ рассчитан до 2018 года, но его могут даже не взять на предсезонный сбор с командой в США.
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