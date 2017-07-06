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«Барселона» отказалась продавать Роберто за 35 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Роберто Серхи
Сегодня, 11:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Барселона» отказалась продавать универсального полузащитника Серхи Роберто за 35 млн евро. По данным источника, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде рассчитывает в будущем на игрока, который вошел в сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году. При этом не называется клуб, который предлагал 35 млн евро.

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