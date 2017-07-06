30
«Барселона» отказалась продавать Роберто за 35 млн евро
Сегодня, 11:56 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Барселона» отказалась продавать универсального полузащитника Серхи Роберто за 35 млн евро. По данным источника, наставник каталонцев Эрнесто Вальверде рассчитывает в будущем на игрока, который вошел в сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году. При этом не называется клуб, который предлагал 35 млн евро.
Другие материалы по теме:
08:37 Слухи «Марсель» и «Лион» претендуют на Эль-Хаддади 1
01:02 Слухи МЮ следит за Вайглем 2
Вчера
60
Или войдите через
Спасибо ему за эмоции , гола в ворота ПСЖ ))