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«Уфа» переиграла «Университатю»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Уфа, Университатя Кр
Сегодня, 22:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Уфа» провела первый контрольный матч на сборе в Австрии. Подопечные Сергея Семака переиграли румынскую «Университатю» (2:1).

«Уфа» – «Университатя» – 2:1 (1:1) 
Голы: Сафрониди 43, Сухов 59 — Матеу 40.

«Уфа»: Беленов, Сафрониди (Никитин 46), Сухов (Безденежных 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин 46), Засеев (Сысуев 46), Обляков (Зубарев 68), Пауревич, Фатаи (Кротов 77), Игбун (Абдулавов 77).

Ранее «Уфа» проиграла «СКА-Хабаровску».

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