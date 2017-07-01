«Уфа» переиграла «Университатю»

«Уфа» провела первый контрольный матч на сборе в Австрии. Подопечные Сергея Семака переиграли румынскую «Университатю» (2:1).

«Уфа» – «Университатя» – 2:1 (1:1)

Голы : Сафрониди 43, Сухов 59 — Матеу 40.

«Уфа»: Беленов, Сафрониди (Никитин 46), Сухов (Безденежных 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин 46), Засеев (Сысуев 46), Обляков (Зубарев 68), Пауревич, Фатаи (Кротов 77), Игбун (Абдулавов 77).

Ранее «Уфа» проиграла «СКА-Хабаровску».