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«Кардифф Сити» расторг контракт с Ламбертом
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Кардифф, Плимут Аргайл, Ламберт Рики
Сегодня, 18:24 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Кардифф Сити» объявил о расторжении контракта с нападающим Рики Ламбертом. Ожидается, что в ближайшее время 35-летний форвард перейдет в «Плимут». В прошлом сезоне Ламберт сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что «Халл Сити» Леонида Слуцкого претендует на форварда «Кардифф Сити» Кеннета Зохоре.
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