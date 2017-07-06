«Кардифф Сити» расторг контракт с Ламбертом

«Кардифф Сити» объявил о расторжении контракта с нападающим Рики Ламбертом. Ожидается, что в ближайшее время 35-летний форвард перейдет в «Плимут». В прошлом сезоне Ламберт сыграл в 21 матче во всех турнирах и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что «Халл Сити» Леонида Слуцкого претендует на форварда «Кардифф Сити» Кеннета Зохоре.