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«Милан» объявил о прибытии Конти

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Аталанта, Конти Андреа
Сегодня, 20:35 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Максим Коджеспиров

Пресс-служба «Милана» объявила о прибытии в расположение клуба защитника «Аталанты» Андреа Конти. В самое ближайшее время 23-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Миланом».

Предполагается, что за Конти миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.

 

 

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