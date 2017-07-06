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«Милан» объявил о прибытии Конти
Сегодня, 20:35 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Максим Коджеспиров
Пресс-служба «Милана» объявила о прибытии в расположение клуба защитника «Аталанты» Андреа Конти. В самое ближайшее время 23-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Миланом».
Предполагается, что за Конти миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.
Andrea Conti has landed at Linate: and now heads to Milanello! 🛬🔴⚫
Andrea Conti è atterrato a Linate: direzione Milanello! 🛬🔴⚫#weareacmilan pic.twitter.com/TVul8t5bxK
— AC Milan (@acmilan) 6 июля 2017 г.
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Или войдите через
Он ничего не показывает.
Есть Абате на замену справа и на лево Антонелли.
Руководство уже говорило что не может держать по 3 фланговых защитника на позицию,пускай валит,он сам этого хочет.
Трансфер нормальный, но нужно Де Шильо удержать, который как и Доннарумма хочет уйти.