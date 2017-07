«Милан» объявил о прибытии Конти

Пресс-служба «Милана» объявила о прибытии в расположение клуба защитника «Аталанты» Андреа Конти. В самое ближайшее время 23-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «Миланом».

Предполагается, что за Конти миланский клуб заплатит 24 миллиона евро плюс в рамках сделки в «Аталанту» отправится 20-летний хавбек миланцев Маттео Пессина.

Andrea Conti has landed at Linate: and now heads to Milanello! 🛬🔴⚫

Andrea Conti è atterrato a Linate: direzione Milanello! 🛬🔴⚫#weareacmilan pic.twitter.com/TVul8t5bxK

— AC Milan (@acmilan) 6 июля 2017 г.