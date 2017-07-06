Милевский - игрок брестского «Динамо»

Нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в Беларуси.

32-летний игрок заключил контракт с брестским «Динамо» на 1.5 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Милевский защищал цвета «Тосно», но клуб решил не продлевать контракт с футболистом.

«Остался ли еще порох в пороховницах? Для меня главное, и так было во всех клубах, чтобы в меня верили. Сейчас для меня нет никаких преград.

Я много читал в различных спортивных сводках о том, что в Бресте строится интересный проект, где помимо футбольных есть еще много интересных околофутбольных моментов. Работники клуба находятся в тренде и идут в шаг со всеми соцсетями, киберспортом и остальными передовыми вещами. Ясно, что, я пришел не в клуб вчерашнего дня. Эта современность очень сильно привлекла.

Остались ли нереализованные амбиции в футболе? Даже не знаю. Хочется стать лучшим игроком Беларуси. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в „Динамо-Киев“ мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи», - сказал Милевский.