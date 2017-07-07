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МЮ удалил из Твиттера фотографию, на которой у Мхитаряна виден живот
Сегодня, 00:22 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Манчестер Юнайтед» в своей официальном Твиттере опубликовал фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме, однако спустя некоторое время фотография была удалена. Все дело в том, что болельщики МЮ заметили, как на фотографии у Мхитаряна отчетливо виден выступающий живот, и начали шутить по этому поводу.
United have deleted this tweet after Mkhitaryan took some abuse on twitter over being out of shape pic.twitter.com/LHioGr5X4p
— AFC Dan (@afcDW) 6 июля 2017 г.
Напомним, что этим летом «Манчестер Юнайтед» пытается подписать нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.
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05 июля 2017
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Или войдите через
p/s это были бывшие спартаковцы
мхитарянище поел шашлыка из свининки
манчестер в этом сезоне набрал 69 очков
спартак, как ни странно, тоже 69
оба клуба красно-белые
мхитарян недавно приезжал в россию на игру с ростовом
после игры, судя по всему, направился в гости к игрокам родственного клуба
в тарасовке принято вести гостей в баньку
у глушакова есть самогон в 3х-литровой банке
один раз – не дезеув. это последний тост, который помнит мхитарян
последствия на фото.