МЮ удалил из Твиттера фотографию, на которой у Мхитаряна виден живот

«Манчестер Юнайтед» в своей официальном Твиттере опубликовал фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме, однако спустя некоторое время фотография была удалена. Все дело в том, что болельщики МЮ заметили, как на фотографии у Мхитаряна отчетливо виден выступающий живот, и начали шутить по этому поводу.

United have deleted this tweet after Mkhitaryan took some abuse on twitter over being out of shape pic.twitter.com/LHioGr5X4p

— AFC Dan (@afcDW) 6 июля 2017 г.