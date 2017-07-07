Рейтинг@Mail.ru

МЮ удалил из Твиттера фотографию, на которой у Мхитаряна виден живот

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Мхитарян Генрих
Сегодня, 00:22 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Манчестер Юнайтед» в своей официальном Твиттере опубликовал фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме, однако спустя некоторое время фотография была удалена. Все дело в том, что болельщики МЮ заметили, как на фотографии у Мхитаряна отчетливо виден выступающий живот, и начали шутить по этому поводу.

 

Напомним, что этим летом «Манчестер Юнайтед» пытается подписать нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:50
ответ пользователю zenit advokaat (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:49
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:33
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:22 ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Нафтой» 8
21:40 Аршавин помог «Кайрату» обыграть «Атлантас» в ответной встрече Лиги Европы 14
Вадим Багров
Сильнейшая сборная, представляющая АПЛ
Они выше в рейтинге ФИФА, чем сборная Англии, клубы Лондона и Манчестера готовы отдать им все свои деньги.  «Соккер.ру» впечатлен успешным примером. 
Комментариев: 5
17:45 Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини 4
17:03 «Халл Сити» Слуцкого проведет товарищеский матч с «Аяксом» 15
13:37 Фото «Уикомб» представил новую «психоделическую» форму 10
05:46 Капитан «Сампдории» Паломбо завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба 2
02:28 Фото Марадона стал почётным гражданином Неаполя 9
05 июля 2017
21:30 «Фиорентина» презентовала форму на сезон-2017/18 8
18:35 Бекхэм, Ибрагимович и Роналдиньо вошли в Зал славы ПСЖ 10
все материалы по этой теме
Турниры