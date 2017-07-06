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Аршавин помог «Кайрату» обыграть «Атлантас» в ответной встрече Лиги Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Заграница: события, Кайрат, Атлантас, Аршавин Андрей
Сегодня, 21:40 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Кайрат» одержал победу над литовским «Атлантасом» (2:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Андрей Аршавин провел на поле 82-е минуты и отметился голевым пасом.

В первом матче, напомним, «Кайрат» победил со счетом 6:1. Таким образом, казахстанский клуб вышел во второй отборочный раунд турнира.

«Атлантас» (Литва) - «Кайрат» (Казахстан) - 1:2 (1:2)
Голы: Чофу 12 - Иличевич 35 (с пенальти), Гоу 39.

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