Аршавин помог «Кайрату» обыграть «Атлантас» в ответной встрече Лиги Европы

«Кайрат» одержал победу над литовским «Атлантасом» (2:1) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Андрей Аршавин провел на поле 82-е минуты и отметился голевым пасом.

В первом матче, напомним, «Кайрат» победил со счетом 6:1. Таким образом, казахстанский клуб вышел во второй отборочный раунд турнира.