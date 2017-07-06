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«Уикомб» представил новую «психоделическую» форму

Соккер.Ру // Англия. Лига Два 2017/2018, Заграница: события, Уикомб Уондерерс
Сегодня, 13:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Клуб четвертого английского дивизиона «Уикомб» удивил всех своей новой формой. Особенно бурную реакцию вызвала домашняя вратарская форма. Она выполнена в желто-розовом цвете с многочисленными узорами.

Ранее «Соккер.ру» писал о новых формах топ-клубов.

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