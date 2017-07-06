«Уикомб» представил новую «психоделическую» форму

Клуб четвертого английского дивизиона «Уикомб» удивил всех своей новой формой. Особенно бурную реакцию вызвала домашняя вратарская форма. Она выполнена в желто-розовом цвете с многочисленными узорами.

Ранее «Соккер.ру» писал о новых формах топ-клубов.