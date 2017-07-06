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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини

Соккер.Ру // Заграница: события, Платини Мишель
Сегодня, 17:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

Напомним, что в 2015 году Платини был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет за финансовые махинации. Позднее апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации чиновника до шести лет, однако Платини был несогласен и с этим решением, потому попытался его обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне, однако КАС отклонил апелляцию Платини.

В результате французу пришлось подавать апелляцию в федеральный суд Швейцарии, однако и эта его попытка сократить наказание не увенчалась успехом.

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