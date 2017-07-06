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Капитан «Сампдории» Паломбо завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Сампдория, Паломбо Анджело, Джампаоло Марко
Сегодня, 05:46 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Павел Молочный
Капитан «Сампдории» Анджело Паломбо завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб генуэзского клуба.
35-летний полузащитник в 2002 году перешёл в «Сампдорию» из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 4 матчах Серии А. В активе Паломбо 22 матча за сборную Италии.
Напомним, состав «Сампдории» может пополнить полузащитник «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер.
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