Рейтинг@Mail.ru

Капитан «Сампдории» Паломбо завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Сампдория, Паломбо Анджело, Джампаоло Марко
Сегодня, 05:46 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Павел Молочный

Капитан «Сампдории» Анджело Паломбо завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб генуэзского клуба.

35-летний полузащитник в 2002 году перешёл в «Сампдорию» из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 4 матчах Серии А. В активе Паломбо 22 матча за сборную Италии.

Напомним, состав «Сампдории» может пополнить полузащитник «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:28 Фото Марадона стал почётным гражданином Неаполя 2
Вчера
21:30 «Фиорентина» презентовала форму на сезон-2017/18 7
18:35 Бекхэм, Ибрагимович и Роналдиньо вошли в Зал славы ПСЖ 9
17:37 Подписной бонус Месси составит 50 млн евро 24
17:15 Модрич выступил в хорватском суде 3
04 июля 2017
22:47 «Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы от люксембургского клуба 33
21:52 Болельщик «Астон Виллы» набил на ягодице татуировку в честь Терри 10
21:35 Фото Криштиану Роналду обвинили в расизме 72
21:20 Манчини объяснил капитанскую повязку Кокорина 37
20:51 «Зенит» обыграл «Аустрию» в товарищеском матче 161
все материалы по этой теме
Турниры