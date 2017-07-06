Капитан «Сампдории» Паломбо завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба

Капитан «Сампдории» Анджело Паломбо завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб генуэзского клуба.

35-летний полузащитник в 2002 году перешёл в «Сампдорию» из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 4 матчах Серии А. В активе Паломбо 22 матча за сборную Италии.

Напомним, состав «Сампдории» может пополнить полузащитник «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер.