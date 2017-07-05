«Балтика» усилилась защитником сборной Таджикистана

«Балтика» подписала 25-летнего защитника сборной Таджикистана Искандара Джалилова. Предыдущим клубом игрока был болгарский «Дунав». Контракт с футболистом заключен по схеме «1+1».

Джалилов с 16 лет находился в системе ЦСКА и выступал за молодежную команду «армейцев».

Затем играл за ряд иностранных клубов. Участвовал в матчах высших дивизионов Румынии, Таджикистана и Болгарии.

Ранее к клубу из Калининграда присоединился Кирилл Погребняк.