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«Балтика» усилилась защитником сборной Таджикистана
Сегодня, 15:59 | Источник: ФК "Балтика" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Балтика» подписала 25-летнего защитника сборной Таджикистана Искандара Джалилова. Предыдущим клубом игрока был болгарский «Дунав». Контракт с футболистом заключен по схеме «1+1».
Джалилов с 16 лет находился в системе ЦСКА и выступал за молодежную команду «армейцев».
Затем играл за ряд иностранных клубов. Участвовал в матчах высших дивизионов Румынии, Таджикистана и Болгарии.
Ранее к клубу из Калининграда присоединился Кирилл Погребняк.
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