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ЦСКА подтвердил уход Тошича
Сегодня, 13:49 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА подтвердил уход полузащитника команды Зорана Тошича, о чем сам футболист сообщил накануне. У 30-летнего игрока закончился контракт, который стороны решили не продлевать.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». За семь лет Тошич сыграл в составе клуба 241 матч и забил 41 гол.
«Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран!» — гласит сообщение «армейцев».
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Достойный результат.
Многим игрокам из средненького клуба пищевой промышленности подобные вещи видятся только в парилке под веником капитана.
То чувство когда за 7 лет взял титулов больше, чем весь спартак начиная с 2000х ахах))0