ЦСКА подтвердил уход Тошича

ЦСКА подтвердил уход полузащитника команды Зорана Тошича, о чем сам футболист сообщил накануне. У 30-летнего игрока закончился контракт, который стороны решили не продлевать.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». За семь лет Тошич сыграл в составе клуба 241 матч и забил 41 гол.

«Руководство ПФК ЦСКА, тренеры, игроки и сотрудники клуба сердечно благодарят Тошича за годы, отданные нашей команде, за эмоции и незабываемые минуты радости, которые сербский полузащитник подарил армии красно-синих болельщиков своей игрой и голами. Ты всегда будешь желанным гостем на Арене ЦСКА, Зоран!» — гласит сообщение «армейцев».