«Ростов» арендовал игрока «Челси»

«Ростов» объявил о переходе в команду на правах аренды полузащитника «Челси» Жосимара Кинтеро. Хавбек является воспитанником академии «Барселоны». Игроком «Челси» Кинтеро стал в 2013 году.

Ранее сообщалось, что «Ростов» претендует на капитана сборной Литвы Федора Черных.