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«Ростов» арендовал игрока «Челси»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Ростов, Челси
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Ростов» объявил о переходе в команду на правах аренды полузащитника «Челси» Жосимара Кинтеро. Хавбек является воспитанником академии «Барселоны». Игроком «Челси» Кинтеро стал в 2013 году.

Ранее сообщалось, что «Ростов» претендует на капитана сборной Литвы Федора Черных.

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