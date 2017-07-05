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«Ростов» арендовал игрока «Челси»
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Ростов» объявил о переходе в команду на правах аренды полузащитника «Челси» Жосимара Кинтеро. Хавбек является воспитанником академии «Барселоны». Игроком «Челси» Кинтеро стал в 2013 году.
Ранее сообщалось, что «Ростов» претендует на капитана сборной Литвы Федора Черных.
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Если уж даже деревенские позволили себе арендовать игрока Челси, так почему он у друга не может игроков попросить?
А цска в это время в ПФЛ усиление ищет)