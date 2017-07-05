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«Локомотив Казанка» усилился Сычёвым

Соккер.Ру // Россия: трансферы, Локомотив М, Сычев Дмитрий
Сегодня, 20:06 | Источник: твиттер Павла Гуревича | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев стал игроком фарм-клуба «Локомотива».

33-летний игрок будет выводить одноклубников на поле с капитанской повязкой.

«Локомотив-Казанка» выступает в зоне «Запад» первенства ПФЛ.

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