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«Урал» подписал трех новичков
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Урал, Бавин Юрий, Евсеев Алексей, Ароян Вараздат
Сегодня, 16:28 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Урал» объявил о подписании трех новичков. Это центральный защитник сборной Армении Вараздат Ароян и полузащитники «Зенита-2» Юрий Бавин и Алексей Евсеев. Сроки контрактов с футболистами не сообщаются.
Ароян отыграл 23 матча за сборную Армении. Бавин в прошлом сезоне провел 34 матча в ФНЛ, а Евсеев - 28 матчей (8 голов).
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