«Урал» подписал трех новичков

«Урал» объявил о подписании трех новичков. Это центральный защитник сборной Армении Вараздат Ароян и полузащитники «Зенита-2» Юрий Бавин и Алексей Евсеев. Сроки контрактов с футболистами не сообщаются.

Ароян отыграл 23 матча за сборную Армении. Бавин в прошлом сезоне провел 34 матча в ФНЛ, а Евсеев - 28 матчей (8 голов).