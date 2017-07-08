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«Вулверхэмптон» купил у «Порту» Невеша и арендовал Боли
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферы, Вулверхэмптон, Порту, Невеш Рубен, Боли Вилли
Сегодня, 12:39 | Источник: ФК "Вулверхэмптон" | Редакция: Антон Белюсь
«Вулверхэмптон» сообщил о переходе в клуб сразу двух футболистов «Порту».
«Волки» оформили рекордный трансфер в истории клуба, подписав хавбека «драконов» и сборной Португалии Рубена Невеша, однако сумма, за которую игрок сменил клубную прописку, не разглашается. Невеш заключил с «Вулверхэмптоном» пятилетний контракт.
Также англичане усилились французским защитником «Порту» Вилли Боли. В данном случае речь идет об аренде на один сезон.
Ожидается, что в ближайшее время «Вулверхэмптон» также подпишет бывшего голкипера «Норвича» Джона Радди.
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