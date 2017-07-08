«Вулверхэмптон» купил у «Порту» Невеша и арендовал Боли

«Вулверхэмптон» сообщил о переходе в клуб сразу двух футболистов «Порту».

«Волки» оформили рекордный трансфер в истории клуба, подписав хавбека «драконов» и сборной Португалии Рубена Невеша, однако сумма, за которую игрок сменил клубную прописку, не разглашается. Невеш заключил с «Вулверхэмптоном» пятилетний контракт.

Также англичане усилились французским защитником «Порту» Вилли Боли. В данном случае речь идет об аренде на один сезон.

✍️ We are also delighted to confirm the arrival of Willy Boly who joins Wolves on a season-long loan from @FCPorto. #WelcomeWilly pic.twitter.com/ERj2qh3XrV — Wolves (@Wolves) 8 июля 2017 г.

Ожидается, что в ближайшее время «Вулверхэмптон» также подпишет бывшего голкипера «Норвича» Джона Радди.