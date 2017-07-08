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Йиранек перешёл в «Дуклу»
Сегодня, 00:41 | Источник: ФК "Дукла" | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Спартака», «Томи» и «Ахмата» Мартин Йиранек, который изъявлял желание вернуться в Россию, перебрался в чешскую «Дуклу». Он заключил контракт на один год. Ранее 38-летний футболист выступал в Чехии за «Пршибрам».
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