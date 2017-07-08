Йиранек перешёл в «Дуклу»

Бывший защитник «Спартака», «Томи» и «Ахмата» Мартин Йиранек, который изъявлял желание вернуться в Россию, перебрался в чешскую «Дуклу». Он заключил контракт на один год. Ранее 38-летний футболист выступал в Чехии за «Пршибрам».