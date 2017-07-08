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СМИ: «„Вулверхэмптон“ усилится экс-голкипером „Норвича“ Радди»
Сегодня, 09:37 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Вулверхэмптон» подпишет бывшего голкипера «Норвича» Джона Радди.
Напомним, что «канарейки», цвета которых Радди защищал на протяжении 7 лет, этим летом не стали продлевать контракт с вратарем.
30-летний страж ворот присоединится к «волкам» на правах свободного агента и станет заменой Карлу Икеме, у которого на днях диагностировали лейкемию.
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