СМИ: «„Вулверхэмптон“ усилится экс-голкипером „Норвича“ Радди»

«Вулверхэмптон» подпишет бывшего голкипера «Норвича» Джона Радди.

Напомним, что «канарейки», цвета которых Радди защищал на протяжении 7 лет, этим летом не стали продлевать контракт с вратарем.

30-летний страж ворот присоединится к «волкам» на правах свободного агента и станет заменой Карлу Икеме, у которого на днях диагностировали лейкемию.