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СМИ: «„Вулверхэмптон“ усилится экс-голкипером „Норвича“ Радди»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вулверхэмптон, Радди Джон
Сегодня, 09:37 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Вулверхэмптон» подпишет бывшего голкипера «Норвича» Джона Радди.

Напомним, что «канарейки», цвета которых Радди защищал на протяжении 7 лет, этим летом не стали продлевать контракт с вратарем.

30-летний страж ворот присоединится к «волкам» на правах свободного агента и станет заменой Карлу Икеме, у которого на днях диагностировали лейкемию.

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