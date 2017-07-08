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«Аякс» подписал 17-летнего голкипера загребского «Динамо»
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2017/2018, Заграница: трансферы, Аякс, Динамо Зб, Котарски Доминик
Сегодня, 08:50 | Источник: ФК "Аякс" | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер загребского «Динамо» Доминик Котарски продолжит карьеру в Нидерландах.
17-летнего стража ворот подписал «Аякс».
Перспективный футболист поставил свою подпись под трехлетним трудовым соглашением с амстердамским клубом.
Стоит отметить, что Котарски сможет дебютировать за «аяксидов» не ранее 10 февраля 2018 года - дня, когда он станет совершеннолетним.
Ранее «Аякс» объявил о назначении Марсела Кайзера на пост главного тренера команды.
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