«Аякс» подписал 17-летнего голкипера загребского «Динамо»

Голкипер загребского «Динамо» Доминик Котарски продолжит карьеру в Нидерландах.

17-летнего стража ворот подписал «Аякс».

Перспективный футболист поставил свою подпись под трехлетним трудовым соглашением с амстердамским клубом.

Стоит отметить, что Котарски сможет дебютировать за «аяксидов» не ранее 10 февраля 2018 года - дня, когда он станет совершеннолетним.

Ранее «Аякс» объявил о назначении Марсела Кайзера на пост главного тренера команды.