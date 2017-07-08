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«Астон Вилла» согласилась продать Амави в «Севилью»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: трансферы, Астон Вилла, Севилья, Амави Джордан
Сегодня, 10:28 | Источник: твиттер ФК "Астон Вилла" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, защитник «Астон Виллы» Джордан Амави продолжит карьеру в Испании.
Пресс-служба «вилланов» сообщает о том, что 23-летний француз в ближайшее время пройдет медобследование в «Севилье» перед своим переходом в команду Эдуардо Бериссо.
Сумма грядущей сделки не разглашается.
ПО информации британских СМИ, игрок заключит с андалусийцами пятилетний контракт.
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