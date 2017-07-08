«Астон Вилла» согласилась продать Амави в «Севилью»

Как и ожидалось, защитник «Астон Виллы» Джордан Амави продолжит карьеру в Испании.

Пресс-служба «вилланов» сообщает о том, что 23-летний француз в ближайшее время пройдет медобследование в «Севилье» перед своим переходом в команду Эдуардо Бериссо.

Сумма грядущей сделки не разглашается.

ПО информации британских СМИ, игрок заключит с андалусийцами пятилетний контракт.