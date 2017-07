«Хаддерсфилд» подписал трехлетний контракт с защитником «Копенгагена»

Защитник и воспитанник «Копенгагена» Матиас Йоргенсен продолжит карьеру в составе новичка английской Премьер-Лиги — «Хаддерсфилда». 27-летний игрок национальной сборной Дании подписал с «терьерами» трехлетний контракт.

Ранее «Хаддерсфилд» приобрел и другого защитника — Скотта Мэлоуна из «Фулхэма».

CONFIRMED: #htafc has today completed the signing of @Mzanka from @FCKobenhavn, penning a three year deal 📝 https://t.co/b5STxJrfwe (AT) pic.twitter.com/ZNz1pBpBvn

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 7 июля 2017 г.