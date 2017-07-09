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«Манчестер Юнайтед» потратил 733 млн евро на трансферы после ухода Фергюсона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, Реал, Барселона, Фергюсон Алекс
Сегодня, 00:07 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Манчестер Юнайтед» тратит больше других клубов на трансферы с лета 2013 года, когда клуб покинул тренер Алекс Фергюсон.

Накануне МЮ договорился о переходе Ромелу Лукаку за 85 млн евро. Таким образом, общая сумма трансферных затрат за 4 года составила 733 млн евро. Больше за это время не тратил никто. За МЮ следует «Манчестер Сити» (721 млн евро), «Челси» (491), «Ювентус» (482) и ПСЖ (462). Любопытно, что «Барселона» и «Реал» занимают лишь седьмое и восьмое место (454 и 452 миллиона соответственно).

При этом за 27 лет правления Фергюсона «Юнайтед» потратил на покупки 790 млн евро.

Самыми крупными трансферами МЮ после ухода легендарного тренера стали Поль Погба (105 млн евро), Ромелу Лукаку (85) и Анхель Ди Мария (75). У Фергюсона самой дорогой покупкой был Рио Фердинанд (46 млн евро).

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