«Манчестер Юнайтед» потратил 733 млн евро на трансферы после ухода Фергюсона
«Манчестер Юнайтед» тратит больше других клубов на трансферы с лета 2013 года, когда клуб покинул тренер Алекс Фергюсон.
Накануне МЮ договорился о переходе Ромелу Лукаку за 85 млн евро. Таким образом, общая сумма трансферных затрат за 4 года составила 733 млн евро. Больше за это время не тратил никто. За МЮ следует «Манчестер Сити» (721 млн евро), «Челси» (491), «Ювентус» (482) и ПСЖ (462). Любопытно, что «Барселона» и «Реал» занимают лишь седьмое и восьмое место (454 и 452 миллиона соответственно).
При этом за 27 лет правления Фергюсона «Юнайтед» потратил на покупки 790 млн евро.
Самыми крупными трансферами МЮ после ухода легендарного тренера стали Поль Погба (105 млн евро), Ромелу Лукаку (85) и Анхель Ди Мария (75). У Фергюсона самой дорогой покупкой был Рио Фердинанд (46 млн евро).
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"Вспомнил 3 ЛЧ 4 ЧИ 1998, 2000,2002 Были выиграны ЛЧ"...ну ёмоё это же не середина 2000х годов... я про то, что Реал 6 или 7 сезонов к ряду не могли пройти дальше 1/8 ЛЧ при этом имея звездный состав.
По последнему никто и не спорит, не будет денег, не будет побед. Да и вообще чтобы оставаться ТОП клубом нужны вложения. Но по моему ты меня так и не понял о чём диалог, не обязательно платить за игрока по 80-100 миллионов чтобы чтобы добиваться побед. Можно просто разумно тратить, качественный игрок не обязательно должен стоить дорого. Как пример Коста - 38 млн.евро, Канте - 36 млн.евро, Азар - 40 млн.евро да или та же Бавария, которая делает грамотные покупки без особых космических переплат
Да, клуб зарабатывает, и с каждым годом всё больше и больше благодаря новым контрактам (летом 2018 года будет заключен ещё 1 выгодный контракт). Да хоть на 10-ом месте по заработку, главное в чемпионате первые и этого хватает для точечного усиления.
Не болельщику ли Реала знать, что не деньги играют в футбол, вспоминай середину 2000х годов.
Валера тоже неплохо 250 млн потратил в свое время :)
барса бавария и реал тратят меньше и все титулы забирают