В Фиджи начнут практиковать временное удаление игроков

Ассоциация футбола Фиджи заинтересована в том, чтобы опробовать во внутренних турнирах новые правила.

Председатель комитета ассоциации Мохаммед Юсуф дал понять, что им симпатична идея с наказанием игроков желтой карточкой, в результате чего провинившийся футболист будет вынужден покинуть поле на 15 минут.

Планируется, что нововведение вступит в силу с 2018 года.

Отмечается, что ФИФА выберет страны на каждом континенте с целью тестирования всевозможных нововведений.