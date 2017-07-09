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В Фиджи начнут практиковать временное удаление игроков
Сегодня, 09:45 | Источник: fijitimes.com | Редакция: Антон Белюсь
Ассоциация футбола Фиджи заинтересована в том, чтобы опробовать во внутренних турнирах новые правила.
Председатель комитета ассоциации Мохаммед Юсуф дал понять, что им симпатична идея с наказанием игроков желтой карточкой, в результате чего провинившийся футболист будет вынужден покинуть поле на 15 минут.
Планируется, что нововведение вступит в силу с 2018 года.
Отмечается, что ФИФА выберет страны на каждом континенте с целью тестирования всевозможных нововведений.
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