СМИ: «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро

Бразильские СМИ сообщают, что «Зенит» заплатил 18 млн евро за защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо - сумму отступных, прописанную в его контракте с клубом.

При этом уточняется, что «Зенит» пытался купить 23-летнего игрока еще прошлой осенью, но тогда «Сан-Паулу» отверг предложение в 14 млн евро.

На счету Кайо 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и 3 желтых карточки.