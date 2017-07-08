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СМИ: «Зенит» купил защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Сан-Паулу, Зенит, Кайо Родриго
Сегодня, 17:51 | Источник: Foxsports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бразильские СМИ сообщают, что «Зенит» заплатил 18 млн евро за защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо - сумму отступных, прописанную в его контракте с клубом. 

При этом уточняется, что «Зенит» пытался купить 23-летнего игрока еще прошлой осенью, но тогда «Сан-Паулу» отверг предложение в 14 млн евро.

На счету Кайо 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и 3 желтых карточки.

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