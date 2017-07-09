Состав «Сассуоло» пополнился полузащитником Бандинелли

«Сассуоло» объявил о трансфере 22-летнего хавбека Филиппо Бандинелли. Воспитанник «Фиорентины» провел два года в играющей в Серии В «Латине» на правах аренды.

В минувшем сезоне сыграл 28 матчей и отметился одной голевой передачей.

Напомним, в июне итальянский клуб возглавил Кристиан Букки.