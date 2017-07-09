Оджиджа-Офое перешел в «Олимпиакос»
Состав греческого «Олимпиакоса» пополнился полузащитником «Легии» Вадисом Оджиджа-Офое. Стоимость трансфера не разглашается, равно как и сроки контракта с 28-летним футболистом.
«Благодарю за теплый прием. Причина моего перехода очевидна — я здесь, чтобы внести свой вклад в успех команды. Надеюсь помочь „Олимпиакосу“ вернуться в Лигу чемпионов и выиграть титул в Греции», - отметил новичок команды.
В минувшем сезоне игрок провел 31 матч в чемпионате Польши и отметился 4 забитыми мячами.
Согласно слухам, ранее Оджиджа-Офое отказался переходить в «Краснодар».
В июле к составу «Олимпиакоса» также присоединился Эммануэль Эменике.
O Βάντις Οτζίτζα-Οφόε στον Ολυμπιακό! / @VadisOfficial joins Olympiacos! https://t.co/INMJtKC2vi #olympiacos #transfer #welcome #odjidjaofoe
— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 9 июля 2017 г.
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