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Оджиджа-Офое перешел в «Олимпиакос»

Соккер.Ру // Греция. Суперлига 2017/2018, Заграница: трансферы, Легия, Олимпиакос, Оджиджа-Офое Вадис
Сегодня, 18:27 | Источник: ФК "Олимпиакос" | Редакция: Роман Мельник

Состав греческого «Олимпиакоса» пополнился полузащитником «Легии» Вадисом Оджиджа-Офое. Стоимость трансфера не разглашается, равно как и сроки контракта с 28-летним футболистом.

«Благодарю за теплый прием. Причина моего перехода очевидна — я здесь, чтобы внести свой вклад в успех команды. Надеюсь помочь „Олимпиакосу“ вернуться в Лигу чемпионов и выиграть титул в Греции», - отметил новичок команды.

В минувшем сезоне игрок провел 31 матч в чемпионате Польши и отметился 4 забитыми мячами.

Согласно слухам, ранее Оджиджа-Офое отказался переходить в «Краснодар».

В июле к составу «Олимпиакоса» также присоединился Эммануэль Эменике.

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