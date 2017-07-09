«Наполи» договорился с «Ромой» о трансфере Мариу Руя

Защитник «Ромы» Мариу Руй в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы согласовали все детали перехода португальского защитника. Ожидается, что «Наполи» изначально заплатит 3 миллиона евро за аренду футболиста, а позже выплатит «Роме» 6 миллионов евро за полные права на защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» подписал контракт с нападающим «Бордо» Адамом Унасом.