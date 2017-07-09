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«Наполи» договорился с «Ромой» о трансфере Мариу Руя
Сегодня, 17:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Ромы» Мариу Руй в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы согласовали все детали перехода португальского защитника. Ожидается, что «Наполи» изначально заплатит 3 миллиона евро за аренду футболиста, а позже выплатит «Роме» 6 миллионов евро за полные права на защитника.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» подписал контракт с нападающим «Бордо» Адамом Унасом.
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