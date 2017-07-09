Руни вернулся в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о переходе в свои ряды нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

31-летний футболист поставил подпись под двухлетним трудовым договором с «ирисками».

Напомним, что англичанин выступал за мерсисайдский клуб с 2002 по 2004 год, а уже в МЮ стал легендой «красных дьяволов» и лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианский клуб выплатит своему экс-капитану 10 млн фунтов.