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Руни вернулся в «Эвертон»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Эвертон, Руни Уэйн
Сегодня, 15:34 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь

«Эвертон» объявил о переходе в свои ряды нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

31-летний футболист поставил подпись под двухлетним трудовым договором с «ирисками».

Напомним, что англичанин выступал за мерсисайдский клуб с 2002 по 2004 год, а уже в МЮ стал легендой «красных дьяволов» и лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианский клуб выплатит своему экс-капитану 10 млн фунтов.

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