30
Руни вернулся в «Эвертон»
Сегодня, 15:34 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь
«Эвертон» объявил о переходе в свои ряды нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
31-летний футболист поставил подпись под двухлетним трудовым договором с «ирисками».
Напомним, что англичанин выступал за мерсисайдский клуб с 2002 по 2004 год, а уже в МЮ стал легендой «красных дьяволов» и лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».
Ранее сообщалось, что манкунианский клуб выплатит своему экс-капитану 10 млн фунтов.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:10 Официально «Севилья» договорилась с «Сампдорией» по трансферу Муриэля 2
21:40 Официально «Жирона» подписала вратаря «Барселоны» 4
20:20 Официально Камачо перешел из «Малаги» в «Вольфсбург» 0
17:28 Официально «Вольфсбург» подписал молодого нападающего «Арсенала» 0
13:03 Официально Фото «Хоффенхайм» объявил о переходе в клуб хавбека гладбахской «Боруссии» Шульца 2
12:39 Официально Фото «Вулверхэмптон» купил у «Порту» Невеша и арендовал Боли 9
Александр Чистяков
Один из самых заметных игроков на летнем трансферном рынке – «Милан». «Соккер.ру» рассказывает о кампании «россонери» по укреплению состава и семи новичках.
60
Или войдите через
Такое ощущение было, будто бы Руни последнее время думал больше обо всем кроме футбола в конкретный данный момент и считал будто бы ему лет 35-36, так как он похоже сам себя уже списал, а не 31 год и ему помимо частых походов в тренажерку нужен психолог, да , от части роль психолога должен был по идеи выполнить Моуринью, но он вроде и так поддерживал Руни, он и в прессе заявлял, что Руни отличный игрок и хотел бы чтобы Руни остался, так думаю и Уэйну это говорил, то есть давал понять, что рассчитывает на него, но Руни этого видимо мало или что, да вообще считаю у него и так есть много стимулов чтобы всем доказать, что рано его списали, ему всего 31 год, а уже можно встретить на различных форумах, что в сборной для успеха в атаке должны играть Кейн,Варди,Рэшфорд, а не Руни, это думаю должно было только разозлить человека и он должен хотеть доказать всем, что раньше времени вы меня списали, а он, блин, решил пойти по более простой дорожке и перейти в клуб где конкуренция и на позиции форварда, и на позиции атакующего полузащитника меньше.
Спасибо за все, Уэйн Руни, ты, лучший бомбардир МЮ в истории, то есть вписал свое имя в историю клуба навсегда и думаю долгое время пробудет на 1 месте именно он.
Но все равно списать самого себя в 31 год это глупо и обвинять в этом тренера я бы не стал, даже по игре Руни видно, что он уже не всегда уверен в своих силах, даже когда Мойес возглавил МЮ, Руни больше старался бегать и играть, а последние годы чаще за матч запоминается многим тем, что руки разводит и с судьями спорит. У САФа последние годы Руни тоже частенько не играл даже в важных играх, но ничего, это его только заряжало на более серьезные свершения, а сейчас как будто бы он смирился с тем, что он не основной выбор тренера, так как есть парни и помоложе.
Удачи Руни в Эвертоне во всех играх кроме против МЮ!
75 лямов за Лукаку + Руни на халяву. В это ТО закупятся ещё 1-2 форвардами (один из которых, может быть, наш Жиру) и будут жить дальше.
Выкинули как г$но, чтобы купить другого, которого моуриньо недавно сам выкидывал из клуба как г$но..
Без прощального матча, вот так вот неожиданно.. Не должны легенды уходить вот так.