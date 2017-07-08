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«Севилья» подпишет хавбека «Тигреса» Гуидо Писарро
Сегодня, 22:11 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Севилья» объявила о предстоящем трансфере хавбека «Тигреса» Гуидо Писарро. В ближайшее время футболист прибудет в Испанию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с андалусийским клубом.
Ранее сообщалось о том, что «Севилья» близка к приобретению защитника «Астон Виллы» Джордана Амави.
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