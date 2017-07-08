«Севилья» подпишет хавбека «Тигреса» Гуидо Писарро

«Севилья» объявила о предстоящем трансфере хавбека «Тигреса» Гуидо Писарро. В ближайшее время футболист прибудет в Испанию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с андалусийским клубом.

Ранее сообщалось о том, что «Севилья» близка к приобретению защитника «Астон Виллы» Джордана Амави.