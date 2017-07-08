Агент Рюдигера прибыл в Лондон на переговоры с «Челси»

Агент Александр Бергвайлер, представляющий интересы защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, прибыл в Лондон, чтобы уладить с руководством «Челси» последние детали перехода своего клиента.

Ожидается, что «Челси» заплатит за трансфер футболиста около 35 миллионов евро.