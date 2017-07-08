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Агент Рюдигера прибыл в Лондон на переговоры с «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Челси, Рома, Рюдигер Антонио
Сегодня, 22:42 | Источник: Calcionews24.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Агент Александр Бергвайлер, представляющий интересы защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, прибыл в Лондон, чтобы уладить с руководством «Челси» последние детали перехода своего клиента.

Ожидается, что «Челси» заплатит за трансфер футболиста около 35 миллионов евро.

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